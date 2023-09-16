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Durağa çarpan İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi
16 Eylül 2023 Cumartesi 18:05:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 18:05:00

Durağa çarpan İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi

Kaynak: AA

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde durağa çarpan İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü durağa çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, otobüs ve durakta maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi'nde bir süre aksayan trafik akışı daha sonra normale döndü.

Etiketler : İBB İETT OTOBÜS KAZASI
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