Durağa çarpan İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi
Kaynak: AA
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde durağa çarpan İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü durağa çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, otobüs ve durakta maddi hasar oluştu.
Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi'nde bir süre aksayan trafik akışı daha sonra normale döndü.
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- Durağa çarpan İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi