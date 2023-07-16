"Dur" ihtarına uymadı polise çarptı... Acı haber geldi!

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16 Temmuz 2023 Pazar 08:26:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 08:26:00

"Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru şehit oldu

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İstanbul Kağıthane'de "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikleti polislerin üzerine sürdü. Motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru, hastanede şehit oldu.

Kağıthane'de uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru, hastanede şehit oldu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saat 18.30 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphe üzerine durdurulmak istenen bir motosiklet sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp, hızını daha da artırarak motosikleti uygulama yapan polislerin üzerine kasten sürdüğü ve görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

Polis memurunun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 'Motosiklet sürücüsü O.B. yakalanmış; şahsın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili 'kasten yaralama', 'dur ihtarına uymama' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından başlatılan tahkikat devam etmektedir.' denildi.

Etiketler : Kağıthane Polis memuru İstanbul Valiliği dur' ihtarı
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