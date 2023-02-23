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23 Şubat 2023 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 10:00:00

Dünyaya ektiği iyiliği biçti... El Cezire'den dikkat çeken Türkiye analizi! Cömertliğinin karşılığını gördü

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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El Cezire, deprem sonrası gelen desteğin, Türkiye'nin yıllardır dünyaya yaptığı yardımların bir sonucu olduğunu yazdı.

Türkiye 6 Şubat'ta tarihinin en büyük depremlerinden biriyle sarsıldı. Peş peşe gelen şiddetli depremler sonucu binlerce insan hayatını kaybetti, 11 kentte yüzlerce bina yıkıldı. Asrın felaketini yaşayan Türkiye'ye dünyanın her noktasından yardım yağdı. El Cezire'de yayınlanan analize göre tüm ülkelerin Türkiye'ye yardım etmek için yarışmasının altında, Türkiye'nin yıllarca başarıyla yürüttüğü yardım diplomasisi yatıyor. "Türkiye'nin 'yardım diplomasisi' depreme verilen karşılığa yansıdı" başlığı ile kaleme alınan analizde "Analistler, iktidardaki AK Parti'nin yıllardır insani yardım ağırlıklı dış politikasıyla küresel nüfuz kazandığını söylüyor" ifadelerine yer verildi.

HEP YARDIMA KOŞTU

Analizde şunlar kaydedildi: "Türkiye, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 2013'te 'insani diplomasi' ve 'girişimci ve insani bir dış politikası' ile yıllardır uluslararası yardım ve kalkınmayı vurgulayan bir yaklaşım izledi."

Birleşmiş Milletler Türkiye'deki koordinatörü Alvaro Rodriguez, Türkiye'nin yıllardır yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasına işaret etti. "Türkiye ihtiyaç duyan her ülkenin yanında oldu" diyen Rodriguez, "Dolayısıyla insanlar bunu hatırlamalı ve cömert olmalı çünkü[Türkiye]başkalarına cömert davrandı" ifadelerini kullandı.

Etiketler : türkiye deprem yardım el cezire

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