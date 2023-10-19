Dünyası başarılarla aydınlandı
Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı sporda, 15 yıldır Görme Engelliler Erkek Golbol Milli Takımı'nın başarısı için ter döken Caner Keleş (31), başarılarıyla örnek oluyor.
Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı sporda, 15 yıldır Görme Engelliler Erkek Golbol Milli Takımı'nın başarısı için ter döken Caner Keleş (31), başarılarıyla örnek oluyor. İstanbul Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde milli takımla çalışmalarını sürdüren Keleş, "Görme yeteneğim yüzde 5-10'lara kadar düştü. Hiçbir zaman pes etmedim. Öğretmenlik yapmak istiyorum" dedi.
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