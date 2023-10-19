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19 Ekim 2023 Perşembe 07:24:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 07:24:00

Dünyası başarılarla aydınlandı

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Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı sporda, 15 yıldır Görme Engelliler Erkek Golbol Milli Takımı'nın başarısı için ter döken Caner Keleş (31), başarılarıyla örnek oluyor.

Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı sporda, 15 yıldır Görme Engelliler Erkek Golbol Milli Takımı'nın başarısı için ter döken Caner Keleş (31), başarılarıyla örnek oluyor. İstanbul Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde milli takımla çalışmalarını sürdüren Keleş, "Görme yeteneğim yüzde 5-10'lara kadar düştü. Hiçbir zaman pes etmedim. Öğretmenlik yapmak istiyorum" dedi.

Etiketler : Beden eğitimi öğretmeni Caner Keleş İstanbul Aksaray Erkek Golbol Milli Takımı
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