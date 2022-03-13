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13 Mart 2022 Pazar 12:24:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 12:24:00

Dünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı projelerde kullanılan LED Otoyol Aydınlatma Sistemi ile Sodyum Bazlı Standart Aydınlatma Sistemi'ne kıyasla yılda 3 milyon 529 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanırken, 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin yapay zeka desteğiyle sağlanacağını belirterek, "Uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik gerçekleştirilecek." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "mega projeleri" arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta açılacağını ve köprüde son dokunuşların yapıldığını söyledi.

"En"lerin projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin de son teknoloji sistemleriyle sağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü üzerindeki tüm alt sistemlerin ilk defa projede kullanılan Zırhlı Fiber Optik Kablo Veri Ağı ile tüm alt sistemlere entegre edildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, sistemin mimari tasarımlarının yine ilk kez projede uygulanan "Trafik ve Meteorolojik Risk Analizleri" kullanılarak yapıldığını ve trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılmasının sağlandığını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sistem altyapısıyla köprü üzerindeki 4 ayrı meteoroloji istasyonu vasıtasıyla rüzgar şiddeti ölçümü yapılacak. Rüzgar şiddetinin tehlikeli seviyede arttığına ilişkin veri alındığında veya gizli buzlanmaya sebep olabilecek hava değişimine ilişkin veri tespit edildiğinde, otoyol üzerinde bulunan değişken mesaj işareti ekranlarında sürücülerin hızlarını düşürmesi yönünde uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik olarak yapılacak."

Köprüsünün güvenliğine ilişkin bütün senaryoların değerlendirildiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Köprü üzerinde meydana gelebilecek bir yangın olayında, yangın sensörlerinden alınan veriyle bir saniyeden daha kısa sürede köprünün trafiğe kapatıldığı bilgisi otoyol kavşaklarındaki değişken mesaj ekranlarına yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik yansıtılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Köprü üzerinde konumlandırılan 98 termal özellikli olay algılama kamerası, 8'i köprü kulelerinde bulunan 39 yüksek çözünürlüklü hareketli kamera ve otoyol kavşak bölgelerine konumlandırılan 62 olay algılama kamerasıyla trafik seyrinin 7 gün 24 saat kesintisiz sevk ve idare edilebileceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Tüm alt sistemlerden toplanan veriler, global kesintisiz veri merkezi standartları seviyesini belirleyen TIER 3 seviyesinde kurulan Ana Kontrol Merkezi'nde depolanabilecek ve işletilebilecek. Doğal afet durumlarında otomatik olarak devreye girmek üzere hazırlanan ve yine TIER 3 seviyesinde tasarlanan Felaket Kurtarma Merkezi ise Asya kıtasında konumlandırılarak, kesintisiz operasyon yönetimi sağlandı."

Köprünün inşasında çevreye de önem verildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, çalışmalar sırasında tasarruf sistemlerinin kullanıldığını dile getirdi.

"Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı projelerde kullanılan LED Otoyol Aydınlatma Sistemi ile Sodyum Bazlı Standart Aydınlatma Sistemi'ne kıyasla yılda 3 milyon 529 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanırken, 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek." diyen Karaismailoğlu, bu çerçevede, kurulan teknolojik sistem altyapısı ve tam entegre veri iletişim ağıyla yapay zeka destekli büyük veri işleme kapasitesine sahip işletme organizasyonu oluşturulduğunu kaydetti.

Otoyolun tüm sevk ve idaresinin, Lapseki'de bulunan Ana Kontrol Merkezi'nden yürütüleceğini aktaran Karaismailoğlu, afet anında kullanılabilecek ikinci bir kontrol merkezinin ise Asya Bakım İşletme Merkezi'nde konumlandırıldığını sözlerine ekledi.

Etiketler : 1915 Çanakkale Köprüsü güvenliğini son teknolojiler sağlayacak yapay zeka desteği
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