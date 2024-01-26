Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer naklinin Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldığını duyurdu.

Daha önce de ilk 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin de bu merkezde gerçekleştirildiğini belirterek, "Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6'lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor` dedi.