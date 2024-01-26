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26 Ocak 2024 Cuma 16:17:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 16:17:00

Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer naklinin Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldığını duyurdu.

Daha önce de ilk 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin de bu merkezde gerçekleştirildiğini belirterek, "Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6'lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor` dedi.

Etiketler : karaciğer nakli nakil ameliyatı İnönü Üniversitesi
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