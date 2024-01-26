Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer naklinin Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldığını duyurdu.
Daha önce de ilk 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin de bu merkezde gerçekleştirildiğini belirterek, "Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6'lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor` dedi.
Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsünde yapıldı. Daha önce de ilk dörtlü ve beşli çapraz karaciğer nakilleri bu merkezde gerçekleştirilmişti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 26, 2024
Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan... pic.twitter.com/YyXIFM6n0Y
- Altun: İsrail'in savaş suçlarının ve soykırım hamlelerinin cezalandırılması gerekmektedir
- Başkan Erdoğan İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'ı kabul etti
- Bakan Tunç: Uluslararası mekanizma ivedilikle harekete geçmeli
- Bakan Göktaş: İsrail soykırımın hesabını verecek
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Lahey'in kararı sonrası değerlendirme: "Önemli bir adım"
- Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri yıkıp geçti: ilk bölümü yayınlandı