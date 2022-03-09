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09 Mart 2022 Çarşamba 12:45:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 12:45:00

Dünyanın gözü bu zirvede! ''Türkiye sayesinde gerçekleşecek''

Kaynak: AA

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, '10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek' dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Antalya'da yapılacak görüşme hakkında açıklama yaptı.

Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" dedi.

Rusya Dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da sabah yaptığı açıklamada, Lavrov'un Antalya'daki uluslararası diplomatik foruma uçacağını ve Kuleba ile "temas"ının burada gerçekleşmesinin planlandığını söyledmişti.

ANTALYA'DAN DÜNYAYA DİPLOMASİ KANALLARI AÇIK MESAJI

İki ülkenin dışişleri bakanları bu süreçte ilk olarak Türkiye'de bir araya gelecek. Görüşmenin adresi Antalya aynı zamanda Diplomasi Forumu'na da ev sahipliği yapacak.

Diplomasi kanallarının açık olduğu buradan verilecek mesajla tüm dünyaya duyurulacak.

ANTALYA İKİ MİLLETİN BARIŞ İÇİNDE YAŞADIĞI KENTLERDEN BİRİ

Turizmin başkenti hem Rusların hem de Ukraynalıların en çok tercih ettiği yerlerden biri olarak göze çarpıyor.

Kent genelinde yerleşik yabancıların çoğu Ukraynalı veya Rus. Bu da Antalya'yı iki milletin barış içinde yaşadığı kentlerden biri olarak öne çıkarıyor.

Toplantıda alınacak kararlara ise tüm dünya dikkat kesilecek. Lavrov-Kuleba görüşmesinin barışa açılacak yolda önemli bir kilometre taşı olması umut ediliyor.

Etiketler : Dmitro Kuleba RUSYA UKRAYNA
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