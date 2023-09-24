Görüşemelerin Grenada'da yapılacağını ve toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Charles Michel'in hazırlanacağı ifade edildi.
Dünyanın gözü bu görüşmede: Aliyev ve Paşinyan 5 Ekim'de bir araya gelecek
Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni terör unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği antiterör operasyonun ardından Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 5 Ekim'de İspanya'da bir araya gelecek.
Ermenistan Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Karabağ'da yürütülen antiterör operasyonundan sonra ilk kez bir araya gelecek.
Açıklamada görüşmenin 5 Ekim'de İspanya'da yapılacağı vurgulandı.
Granada kentinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek.
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