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24 Eylül 2023 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 19:00:00

Dünyanın gözü bu görüşmede: Aliyev ve Paşinyan 5 Ekim'de bir araya gelecek

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Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni terör unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği antiterör operasyonun ardından Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 5 Ekim'de İspanya'da bir araya gelecek.

Ermenistan Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Karabağ'da yürütülen antiterör operasyonundan sonra ilk kez bir araya gelecek.

Açıklamada görüşmenin 5 Ekim'de İspanya'da yapılacağı vurgulandı.

Granada kentinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Görüşemelerin Grenada'da yapılacağını ve toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Charles Michel'in hazırlanacağı ifade edildi.

Etiketler : aliyev paşinyan ermenistan-azerbaycan
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