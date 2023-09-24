Dünyanın gözü bu görüşmede: Aliyev ve Paşinyan 5 Ekim'de bir araya gelecek

Dünyanın gözü bu görüşmede: Aliyev ve Paşinyan 5 Ekim'de bir araya gelecek

Ermenistan Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Karabağ'da yürütülen antiterör operasyonundan sonra ilk kez bir araya gelecek.

Açıklamada görüşmenin 5 Ekim'de İspanya'da yapılacağı vurgulandı.

Granada kentinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek.