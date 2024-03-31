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31 Mart 2024 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 14:45:00

"Dünyanın en uzun adamı" ünvanlı Sultan Kösen, Mardin'de oyunu kullandı

Kaynak: AA

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Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" ünvanına sahip Sultan Kösen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey Mahallesi'nde oy kullandı.

Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev adam Kösen, oy kullanacağı Alibey Köyü İlkokulu'na geldi.

Kösen, okulda 1010 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanan Kösen, seçimin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Etiketler : dünyanın en uzun adamı sultan kösem mardin oy
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