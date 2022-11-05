Dünyanın en uzun adamı Mardin'de
Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyu ile "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, Romanya ve ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.
Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyu ile "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, Romanya ve ABD'ye gitmeye hazırlanıyor. Dev adam Sultan Kösen, boyunun yanı sıra el ve ayaklarının ölçüsüyle de dünyanın yaşayan en uzun insanı unvanını sürdürdüğünü söyledi.
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