Dünyanın en gelişmiş ülkeleri bu sistemi kullanıyor onlar itiraz ediyor!

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri bu sistemi kullanıyor onlar itiraz ediyor!

Barolar üzerindeki ideolojik tahakkümü kıracak olan yeni sistemi ‘Diktatörlük’ olarak nitelendiren ve ‘Hukukun ayaklar altına alınması’ olarak çarpıtanların aksine, çoklu baro sistemi birçok Batılı ülkede yaygın olarak faaliyet gösteriyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde uzmanlık alanlarına göre barolar kuruluyor.

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ ÜLKELERİ KULLANIYOR

Vesayet odaklarının milli iradeye meydan okumaya çevirdiği ve şiddetle reddettiği ‘çoklu baro’ sisteminin dünyanın en gelişmiş ülkelerinde uygulandığı ortaya çıktı. ABD, İngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya’da çoklu baro sisteminin geçerli olduğu belirlendi. İngiltere’de avukatların, uzmanlık alanlarına göre ‘ticaret hukuku’, ‘ceza hukuku’, ‘Aile hukuku’ gibi birçok farklı disiplinde kendi barolarını kurdukları bildirildi. Teknolojik anlamda dünyanın gelişmiş ülkesi Japonya’da da çoklu baro sisteminin hayata geçirildiği öğrenildi.

JAPONYA'DA ÇOKLU BAROLAR VAR

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da da çoklu baro sistemi mevcut. Almanya’da 27 bölge barosu bulunuyor. Bunun yanı sıra Federal Yüksek Mahkeme’ye akredite ve üye olan avukatların kurduğu baro da hukuk sistemi içerisinde yer alıyor. Uzakdoğu ülkesi Japonya’da da çoklu baro sistemi yıllardan beri sorunsuz bir şekilde uygulanıyor.