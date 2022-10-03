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03 Ekim 2022 Pazartesi 16:05:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 16:05:00

Dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie'de QUA Granite rüzgârı esti

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Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, seramik sektörünün nabzının attığı Cersaie Fuarı'nda çok özel bir geceye ev sahipliği yaptı. İtalya'nın Bologna kentinde, Palazzo Re Enzo Sarayı'nın tarihi atmosferinde gerçekleşen davette, Dior dansçıları özel gösterileri ile davetlileri büyüledi.

Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, seramik sektörünün en önemli fuarı Cersaie'de sektör profesyonellerini ağırladı.

Dünya çapında birçok öncü marka ve en yeni ürünlerinin yer aldığı Cersaie'de çok özel bir davete ev sahipliği yapan QUA Granite, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Seramiğin başkenti Bologna'nın tarihi merkezinde bulunan Palazzo Re Enzo Sarayı'nın büyülü atmosferinde gerçekleşen davette; Dior dansçıları, muhteşem koreografileri ve kostümleri ile davetlilere görsel bir şölen yaşattı. "The first act was fashion butterflies the second was crystal" ve "That's their names" temasıyla sahnelenen şovlar izleyenleri mest etti.

"We are better together" konseptli özel davetiyle Cersaie'ye imzasını atan QUA Granite, fuarda son teknolojiyle üretilen 7mm'lik devrim niteliğindeki yeni ince formlu ürünlerini sergiledi.

Etiketler : seramik fuarı cersaie qua granite
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