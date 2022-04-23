Dünyanın en büyüğü! Kapadokya'dan havalandı

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23 Nisan 2022 Cumartesi 08:43:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 08:44:00

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kaynak: AA

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Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gökyüzüne Türk bayrakları yükseldi.

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Kapadokya'da, turistlerin manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonlarının sepetlerine uçuş öncesi Türk bayrakları asıldı.

Balonlar, Göreme beldesi çevresindeki kalkış alanlarından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

TÜRK BAYRAĞI ŞEKLİNDEKİ SICAK HAVA BALONU PERİBACALARI ÜZERİNDE SÜZÜLDÜ

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yerli balon üretimi yapan Pasha Balloons tarafından hazırlanan Türk bayrağı figürlü sıcak hava balonu da gün dolayısıyla özel uçuş gerçekleştirdi.

Geçen yıl düzenlenen Kapadokya Balon Festivali öncesi hazırlanan figürlü balon bölgedeki vadiler üzerinde süzülürken güzel görüntü oluşturdu.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Halis Aydoğan, gazetecilere, Türk bayrağı figürlü balonun 432 metrekare kubbe yüzeyine sahip olduğunu belirtti.

Balonun ulusal bayramlarda Türkiye'nin çeşitli noktalarında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini aktaran Aydoğan, "Türk bayrağı şeklindeki balonun ülkemizde üretilmiş olması ayrı bir mutluluk veriyor. Balonun kubbe kısmı orijinal Türk bayrağı boyutlarına sadık kalınarak tasarlandı. Dünyadaki diğer bayrak şeklindeki balonlar arasında en büyük olanıdır." dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BAYRAK FİGÜRLÜ BALONU KAPADOKYA'DA HAVALANDI

Kapadokya'da üretilen dünyanın en büyük Bayrak Balonu Kapadokya'da havalandı. Yaklaşık iki ay gibi bir sürede üretilen ve üzerinde Türk Bayrağı figürü bulunan Bayrak Balon, dünyanın en büyük Bayrak Balonu unvanını da almış oldu.

Balon üreticisi Halis Aydoğan kendi firmasında üretilen yerli balonun pilotluğunu da kendisi yaptı. Uçuş öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydoğan "Bu güzel günde Kapadokya'da yıllardır balonlarımıza Türk Bayrağı asarak uçuşlarımızı gerçekleştiriyorduk. Bugün dünyada ilk defa balon olarak üretilen en büyük bayrak şeklindeki balonumuzu Kapadokya'da uçuruyoruz. Kapadokya'da üretilmiş olması ayrı bir gurur. Bu olay bizi çok mutlu ediyor. Sepetiyle, börnürüyle ve kubbesiyle özel olan bu balonumuz tamamen Kapadokya da üretilmiştir. Bu da arkadaşlarımızın bir başarısı" dedi.

Türk Bayrağı figürlü balonun yaklaşık iki aylık çalışma sonucu üretildiğini söyleyen Halis Aydoğan "Bayrağımız Türk Bayrağı boyutlarına sadık kalınarak orijinal boyutlarda üretildi. 432 metre karelik bir yüzeye sahip. Dünyadaki bayrak şeklindeki balonlar arasında en büyük balon olma özelliğinde. Bu gün 23 Nisanda, inşallah 19 Mayıs da ve diğer ulusal günlerimizde bu bayrağımızı Ülkemizin değişik günlerinde, sadece Kapadokya'da değil değişik şehirlerde de uçurarak Balon Bayrağımızı tüm Türkiye'de gezdirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Etiketler : Kapadokya 23 Nisan Türk Bayrağı boyutları Halis Aydoğan
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