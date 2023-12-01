Dünyadan pozitif ayrıştık! Türkiye büyümede OECD şampiyonu

Türkiye, 3. çeyrekte yüzde 5.9 ile beklentilerin üzerinde büyürken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 ülkeleri içinde de en hızlı büyüyen ülke oldu. TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre Türkiye kesintisiz büyümesini 13'üncü çeyreğe taşırken 9 aylık büyüme ise % 4.6 oldu.

G20'DE DE ZİRVEDEYİZ

Ekonomistlerin yüzde 5.19 beklediği büyümeye hanehalkı tüketimi 7.7 puan, kamu harcamaları 0.7 ve yatırımlar 3.4 puan katkı yaptı. İnşaat yüzde 8.1, sanayi yüzde 5.7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5.1 büyüdü. Yüzde 5.93'lük büyüme oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Avrupa Birliği (AB), OECD ve G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alırken OECD'de Türkiye'yi, yüzde 5.9'luk büyüme oranıyla Kosta Rika takip etti. Bu ülkeyi yüzde 3.4 ile İsrail izledi. G20'de de ülkeleri içinde de ilk sırada yer alan Türkiye'yi, yüzde 4.9 ile Endonezya ve Çin takip etti.

DENGELİ YOL ALIYORUZ

Büyüme rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Büyüme rakamları OVP'de öngördüğümüz hedefle uyumlu" dedi. Yılmaz OECD ekonomilerinin ortalama yüzde 1.7, Avrupa ekonomilerinin ise ortalama yüzde 0.1 büyüdüğüne dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise "Yatırımlarda, makine-teçhizat yatırımlarının etkisiyle yüzde 14.7 ile son 2 yılın en güçlü artışı yaşanırken yatırım harcamalarının katkısı 3.4 puan olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır da "Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini güçlendiriyor, ihracat alanlarımızı genişletiyoruz" dedi.

TÜRKİYE 3. ÇEYREKTE YÜZDE 5.9 BÜYÜDÜ

Dönem Değişim (%)

2022

1. Çeyrek 7.8

2. Çeyrek 7.6

3. Çeyrek 4.1

4. Çeyrek 3.3

Yıllık 5.5

2023

1. Çeyrek 4.0

2. Çeyrek 3.9

3. Çeyrek 5.9

ÜLKELERİN 3. ÇEYREK BÜYÜME PERFORMANSI

Ülke Değişim (%)

Türkiye 5.93

Kosta Rika 5.9

Endonezya 4.9

Çin 4.9

İsrail 3.4

Meksika 3.2

ABD 2.9

Romanya 2.1

Portekiz 1.9

İspanya 1.8

OECD 1.7

Slovenya 1.6

Belçika 1.5

Japonya 1.4

Güney Kore 1.2

Slovakya 1.1

Danimarka 0.8

Fransa 0.7

Şili 0.7

İngiltere 0.6

Letonya 0.6

Kanada 0.6

Polonya 0.5

Litvanya 0.0

Kolombiya -0.3

Macaristan -0.3

Hollanda -0.4

Finlandiya -0.6

Çekya -0.6

Avusturya -1.2

İsveç -1.3

Norveç -1.5

İŞ DÜNYASI: 2024 İÇİN BEKLENTİMİZ ARTIYOR

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Büyüme hızının artması takdire şayandır. Bu performans, 2024 için de büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe: İhraç pazarlarındaki daralmaya rağmenyıl sonu ihracat hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Küresel yavaşlamanın yaşandığı dönemde Türkiye'nin üretim hızı artıyor, dünyadan pozitif ayrışıyor.

ASKON Başkanı Orhan Aydın: Yüzde 5.9'luk büyüme başarısı ülke ekonomimizin potansiyelini ortaya koymaktadır.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Türkiye'nin ekonomi politikalarının olumlu yansımalarını büyüme verilerinde gözlemliyoruz. Üreterek ve ihracat yaparak büyüyoruz.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Yatırımların büyümeye katkısının yeniden artış göstermesi 2024 yılı için beklentimizi yükseltiyor.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: Küresel düzeyde fark atmamız her türlü takdirin üzerinde.