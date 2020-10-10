Dünyada eşi benzeri yok... Yerli ve milli MUKAS sistemi TSK'ın gücüne güç katıyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Resmi Twitter hesabından Muhabere Karıştırma ve Aldatma Simülatörü - MUKAS Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Savunma Sanayii Bakanlığı’nın paylaşımı şu şekilde;
TSK’nın elektronik harp eğitimlerinde kullanılan, ASELSAN tarafından geliştirilen Muhabere Karıştırma ve Aldatma Simülatörü - MUKAS Sistemi, elektronik harp ve haberleşme sistem operatörlerine gerçeğe yakın bir harekat ortamı sağlıyor. Haberleşme bantlarındaki tüm elektronik destek ve elektronik taarruz yeteneklerini tek bir araç üzerinde birleştiren MUKAS, yerli-milli imkanlarla tasarlanan ve dünyada eşine az rastlanan kapsamlı bir eğitim simülatörü.
- MSB: Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir
- Bakımı tamamlanan Kanuni sondaj gemisi İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı
- Dünyada eşi benzeri yok... Yerli ve milli MUKAS sistemi TSK'ın gücüne güç katıyor
- Ateşkes kararına Türkiye'den ilk yorum: Azerbaycan'ın kararlarını destekleriz
- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi
- MSB: 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi