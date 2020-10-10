Dünyada eşi benzeri yok... Yerli ve milli MUKAS sistemi TSK'ın gücüne güç katıyor

Savunma Sanayii Bakanlığı’nın paylaşımı şu şekilde;



TSK’nın elektronik harp eğitimlerinde kullanılan, ASELSAN tarafından geliştirilen Muhabere Karıştırma ve Aldatma Simülatörü - MUKAS Sistemi, elektronik harp ve haberleşme sistem operatörlerine gerçeğe yakın bir harekat ortamı sağlıyor. Haberleşme bantlarındaki tüm elektronik destek ve elektronik taarruz yeteneklerini tek bir araç üzerinde birleştiren MUKAS, yerli-milli imkanlarla tasarlanan ve dünyada eşine az rastlanan kapsamlı bir eğitim simülatörü.