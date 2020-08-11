Dünyada bir ilke imza attık! Haluk Bayraktar paylaştı: Bahar Kalkanı'nda SİHA sürüsüyle operasyon
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Bayraktar Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türkiye'nin dünyada bir ilke imza atarak sürü SİHA kullandığını açıkladı.
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 'İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi.' açıklamasında bulundu. Star'ın haberine göre Güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan SİHA'larla çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünyada bir ilk olan bu gelişmeyi BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu.
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi. Milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerimize minnet ve şükranla...’’ açıklamasını yaptı.
İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi.— Haluk Bayraktar (@haluk) August 10, 2020
Milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerimize minnet ve şükranla... #MilliTeknolojiHamlesi ✈️������ pic.twitter.com/wzu48uXZZ0
SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 70
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 yılda savunma sanayindeki yerlilik oranını büyük engeller, zorluklar ve sabotajlarla mücadele ederek yüzde 70’lere çıkarıldığını söylemişti.
İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI: TÜRKİYE OYUN DEĞİŞTİRİCİ
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye’nin taktik silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) Libya ve Suriye’de etkili biçimde kullanmasının ‘oyun değiştirici’ nitelikte olduğunu vurgulamıştı.
İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Temmuz ayında Hava ve Uzay Gücü Konferansı’nda yaptığı konuşmada İHA teknolojileri konusunda Türkiye’yi örnek göstermişti.
Wallace, "Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA’ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esad rejimi ağır kayıplar verdi. ‘3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargâh ve sair ekipman ile tesisler.’ İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir.” demişti.
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