  • BIST
    1092.75
  • Dolar
    7,2954
  • Euro
    8,5716
  • Altın
    469,1390
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere uyarı: Terör örgütü yüklü miktarda döviz bozdurabilir
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Lazio vazgeçmedi! Vedat Muriç için yeni teklif
İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 34 kişi gözaltında
Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
Sudan'da aşiret çatışmaları: 13 ölü
Bu nasıl sorumsuzluk! Bir minibüsten 40 kişi indi
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu artıyor
Koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken aile tatil yolunda yakalandı
Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
Türkiye'de tatil yapmak isteyen tatilcileri 'Kopya site'yle dolandırdılar
MİT'in özel uçağı ASELSAN teknolojisiyle donatılacak
Koronavirüs Afrika kıtasında da etkisini sürdürüyor... Vaka sayısı 1 milyon 60 bini aştı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Van Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş kulübü, 12 Haziran'da başlattığı kampanya ile 150 milyon TL topladı
Terör devleti İsrail, Gazze'nin tek ticaret kapısı Kerem Ebu Salim'i ticari girişlere kapatıyor
FETÖ'nün Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Binası oldu
Dünyada bir ilke imza attık! Haluk Bayraktar paylaştı: Bahar Kalkanı'nda SİHA sürüsüyle operasyon
IMF, koronavirüs kabusu yaşayan ABD'nin ekonomisini değerlendirdi: İlave paketlere ihtiyaç var
TBMM Başkanı Şentop ve İletişim Başkanı Altun'dan Oruç Reis'e destek mesajı geldi
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı!
ABD'de lüks mağazalar yağmalandı! 100'den fazla kişi gözaltına alındı
Edremit'te uçurtma sörfü yapan genç ve kurtarmaya gidenleri cankurtaranlar kurtardı
11 Ağustos 2020 Salı 07:59:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 08:00:00

Dünyada bir ilke imza attık! Haluk Bayraktar paylaştı: Bahar Kalkanı'nda SİHA sürüsüyle operasyon

ABONE OL

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Bayraktar Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türkiye'nin dünyada bir ilke imza atarak sürü SİHA kullandığını açıkladı.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 'İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi.' açıklamasında bulundu. Star'ın haberine göre Güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan SİHA'larla çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünyada bir ilk olan bu gelişmeyi BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi. Milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerimize minnet ve şükranla...’’ açıklamasını yaptı.

SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 70

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 yılda savunma sanayindeki yerlilik oranını büyük engeller, zorluklar ve sabotajlarla mücadele ederek yüzde 70’lere çıkarıldığını söylemişti.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI: TÜRKİYE OYUN DEĞİŞTİRİCİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye’nin taktik silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) Libya ve Suriye’de etkili biçimde kullanmasının ‘oyun değiştirici’ nitelikte olduğunu vurgulamıştı.

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Temmuz ayında Hava ve Uzay Gücü Konferansı’nda yaptığı konuşmada İHA teknolojileri konusunda Türkiye’yi örnek göstermişti.

Wallace, "Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA’ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esad rejimi ağır kayıplar verdi. ‘3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargâh ve sair ekipman ile tesisler.’ İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir.” demişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER