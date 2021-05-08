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Bakan Dönmez dünyada bir ilk diyerek duyurdu: Testi başarıyla geçti
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08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:17:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:17:00

Dünyada bir ilk! Dönmez: Yerli lityum testi başarıyla geçti

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Dünyada ilk defa bor atıklarından elde edilen yerli lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin lityumu 100 puanla sınavı geçti. Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri yerli lityumla güç bulacak." dedi.

Etiketler : enerji bakanı fatih dönmez lityum
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