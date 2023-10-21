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Dünyaca ünlü sanatçılardan İsrail destekçisi Biden'a ''Gazze'deki katliamı durdur'' çağrısı
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21 Ekim 2023 Cumartesi 19:02:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 19:02:00

Dünyaca ünlü sanatçılardan İsrail destekçisi Biden'a ''Gazze'deki katliamı durdur'' çağrısı

Kaynak: AA

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Dünyaca ünlü sanatçı ve aktivistler, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını durdurması için çağrıda bulundu. Sanatçılar, Biden'dan, 'İsrail ve Filistin arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes çağrısı yapması' isteğinde bulundu.

Aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Susan Sarandon, Mahershala Ali ve Riz Ahmed gibi ünlü isimlerin de yer aldığı 55 sanatçı ve aktivist, gönderdikleri mektupla Biden'dan İsrail ve Filistin arasında ateşkes çağrısı yapmasını istedi.

Artists4ceasefire adlı internet sitesinde de paylaşılan mektupta, "ABD Başkanı olarak sizden, bir can daha kaybedilmeden Gazze ve İsrail'de gerilimin derhal düşürülmesi ve ateşkes çağrısı yapmanızı rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana, 5 binden fazla kişinin öldüğüne ve bu sayının felaket olduğuna işaret edilirken, inancı ve etnik kökeni ne olursa olsun insan yaşamının kutsal olduğu, Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesinin kınandığı kaydedildi.

ABD'nin acılara son vermede hayati bir diplomatik rol oynayabileceği vurgulanan mektupta, Biden ve dünya liderleri, "Gazze'deki bombalamaya son verilmesi, rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılması ve insani yardımın ulaştırılması" çağrısı yapmaya davet edildi.

Mektupta, "Günlerce süren hava saldırıları ve tüm tedarik yollarının kesilmesinin ardından Gazze'deki çocuklar ve ailelerin gıda, su, elektrik, ilaç ve hastanelere güvenli erişimlerinin tükenmek üzere olduğuna" dikkati çekildi.

Etiketler : JOE BIDEN İSRAİL FİLİSTİN ABD
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