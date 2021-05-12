  • BIST
    1444.87
  • Dolar
    8,3167
  • Euro
    10,0837
  • Altın
    489,0830
İstanbul
8 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyaca ünlü oyuncudan "İsrail" çağrısı: Zamanı geldi
Devreye giren arabuluculara cevap: Önce İsrail'e gidin
Alkali su içerek yaşlanmayı geciktirin
Bağırsaklar ruh sağlığını etkiliyor
Netanyahu'dan alçak açıklama
BM'den uyarı: İsrail ve Filistin tam ölçekli savaşa sürükleniyor
Bakan Çavuşoğlu: Kınama yetmiyor, adım atılması gerek
İsrail hava saldırısıyla masumları hedef alıyor
Liselerde sınavlar yeniden düzenlendi
Bayram sohbetinin en güzeli bu bayram da 24 Portre'de...
Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü
Aşı kimliği uygulaması hayata geçiyor
Türkiye'de vaka sayısı 15 binin altında
İstanbul'daki son durum açıklandı! Yüzde 65 azaldı
Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı
Gürcistan Müslüman dini liderlerinden İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 582 bini geçti
Bahçeli: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir
Bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacaklar
AB'den Mescid-i Aksa ikiyüzlülüğü!
Türkiye çıtayı yükseltti!
Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
"Büyük fırsatlara kapı açacak"
"Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu"
12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:51:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:51:00

Dünyaca ünlü oyuncudan "İsrail" çağrısı: Zamanı geldi

ABONE OL

ABD'li sinema sanatçısı Mark Ruffalo, Doğu Kudüs'teki İsrail işgaline karşı yaptırım çağrısında bulundu.

ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mark Ruffalo, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere karşı şiddet uygulamasını eleştirerek İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu.

Hollywood'un Hulk karakterini canlandıran ünlü isim Ruffalo, Twitter hesabından, "Kudüs'te 1500 Filistinli sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 200 protestocu yaralandı, 9 çocuk öldürüldü. Güney Afrika'daki yaptırımlar siyahi halkının özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı oldu. Filistinlileri özgürleştirmek için İsrail'e yaptırımların zamanı geldi." şeklinde paylaşım yaptı.

Amerikalı aktör, "Şey Cerrah" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'e yaptırım için 2 milyon imza çağrısında bulunan bir internet sayfasının linkini de yer verdi.

Ruffalo'nun referans verdiği internet sayfasında, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanları, Parlamenterler ve Devlet Başkanlarına" hitabıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin uyguladığı şiddete vurgu yapılarak, "Filistin halkına yapılan muamele, dünya vicdanında bir leke haline geldi. Filistinlilere tam ve eşit sivil haklar tanınana kadar İsrail sanayisine yaptırım getirme zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

2 milyon imza çağrısı yapılan platformda 1 milyon 700 binden fazla imzanın toplandığı görüldü.

Etiketler : abd oyuncu mark ruffalo israil kudüs işgal
Instagram'ın bir amacı yok

Instagram'ın bir amacı yok
Evde bilim kurgu çektiler

Evde bilim kurgu çektiler
Benim sözüm Hülya'ya değil!

Benim sözüm Hülya'ya değil!
‘Ayak İşleri'yle güldürecek

‘Ayak İşleri'yle güldürecek
Pınar ‘Hadise' yarattı

Pınar ‘Hadise' yarattı
Bu yıl 3 kişi kutluyoruz

Bu yıl 3 kişi kutluyoruz
Sektörde yaş zorbalığı yaşanıyor

Sektörde yaş zorbalığı yaşanıyor
Diziyle geri dönüyor

Diziyle geri dönüyor
Bir buçuk yıl sonra deniz!

Bir buçuk yıl sonra deniz!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER