Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye destek mesajı göndermeye devam ediyor

Önceki gün Russell Crowe, Antonio Banderas, Dua Lipa ve Mark Eliyahu Türkiye'ye destek mesajları yayınlarken, bugün de dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, şarkıcı Zara Larsson, komedyen Ellen DeGeneres ve Della Miles'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, takipçileriyle Türkiye'nin yanında olduklarını belirten mesajlar paylaştı.

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Twitter'da bir kullanıcının Türkiye'deki depremle ilgili paylaşımını alıntılayarak "EarthquakeTurkiye" (DepremTürkiye) etiketini kullandı.

İsveçli ünlü pop sanatçısı Zara Larsson, Instagram hesabındaki hikayesinde "The Guardian" gazetesindeki haberi alıntılayarak bağışta bulunmak isteyenler için AKUT'un linkine yer verdi.

ABD'li komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres ise Instagram hesabındaki mesajında bir yardım kuruluşunun bağış linkini paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'nin desteğimize ihtiyacı var. Binlerce insan öldü ve daha fazlası hala enkazda mahsur kalmış durumda. İmkanı olanların yardım çabalarını destekleyeceğini umuyorum." sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Sosyal medya hesaplarından pek çok paylaşım yapan ABD'li sanatçı Della Miles da depremle ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

ABD'li müzik grubu Testament'ın gitaristi Steve Di Giorgio, kişisel Twitter hesabında depremle ilgili bir fotoğrafın üzerine kırık kalp emojisi ekleyerek, Türkiye ve Suriye deprem etiketlerini paylaştı.

Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu ve TV programcısı Reshad Strik, Instagram hesabında yardım çağrılarında bulunarak, "Ya rabbi yardım et. Türkiye ve Suriye..." paylaşımını yaptı.

Türk asıllı oyuncular Numan Acar ve Tim Seyfi de sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlar yaparak takipçilerini destek vermeye davet etti.

Dünyaca ünlü rock grubu Kiss'in solisti ve basçısı Gene Simmons, Twitter hesabında ,"Binlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük depremden ötürü, kalbim ve dualarım Türk halkıyladır. Sevgimizi ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Daha önce Türkiye'de birçok kez konser veren Hollandalı grup Epica'nın solisti Simone Simons da depreme ilişkin, "Kalbim Türkiye ve Suriye için kanıyor." mesajını paylaştı.

Finlandiyalı soprano ve rock solisti Tarja Turunen ise sosyal medya hesaplarında, "Dualarımız Türkiye, Suriye ve depremden etkilenen diğer bütün ülkeler için." ifadelerini kullandı.

HUGH JACKMAN: KALBİM DEPREMDEN ETKİLENEN HERKESİN YANINDA

Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, depremde zarar gören çocuklara yönelik UNICEF'in başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu. Instagram hesabında UNICEF'in bağış kampanyası linkini paylaşan Jackman, paylaşımına şunları ekledi:

"Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında. Suriye ve Türkiye'deki çocuklara nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek için alttaki linki tıklayın."

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da Instagram'daki 145 milyon takipçisiyle depremden etkilenenlere nasıl yardım yapılacağına ilişkin bilgi veren bir içeriği paylaşarak, "Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte." ifadelerini kullandı.

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, İngiltere merkezli Save The Children'ın Türkiye ve Suriye için başlattığı bağış kampanyasını paylaşırken, "Türkiye ve Suriye'deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen Save The Children'ın insani yardım faaliyetini dikkate alın." mesajına yer verdi.

Portekizli fado müziği sanatçısı Mariza, Instagram hesabında Türkiye'deki deprem bağış kampanyalarına dair bilgileri takipçileriyle paylaştı.

Bollywood'un ünlü yıldızlarından Alia Bhatt ise Türkiye'deki deprem haberini veren bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu yürek parçalayıcı." mesajını yazdı.

İran asıllı ABD'li oyuncu Shohreh Aghdashloo, şu sözlerle üzüntüsünü aktardı:

"Türkiye ve Suriye'den binlerce masumun hayatını kaybettiği deprem haberlerini duyunca yıkıldım. Yalnız olmadıklarını bilmeliler. İnsanlık hala hayatta olduğu için dünyanın her yerinden yardım geliyor. Kalbim etkilenen herkesin yanında."

Hindistan asıllı İngiliz oyuncu ve komedyen Aasif Mandvi, Anadolu Ajansı'nın Adana'da çektiği bir enkaz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.