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06 Haziran 2020 Cumartesi 09:49:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 09:51:00

Dünyaca ünlü dergiden Türkiye'ye övgü

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Dünyaca ünlü Economist dergisi, Türkiye'nin karantina uygulamalarında farklı bir yol izlediğini belirttiği yazısında Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Economist dergisi,Türkiye’nin korona virüsle mücadelesini okurlarıyla buluşturdu. Economist, Türkiye’nin diğer ülkelerdeki gibi katı bir karantina uygulamadığını belirterek, tüketiciyle doğrudan yakın temasta olunan işletmelerde çalışanlar hariç herkesin işe gitmesini sağlayarak ülke ekonomisinin krize sokulmadığının ifade edildi. Söz konusu yazıda sokağa çıkma yasağının büyük şehirlerde hafta sonları ve tatil günlerinde uygulandığı belirtildi

Economist dergisi, "Bu strateji işe yaramış görünüyor. Risk grubundakiler salgından büyük ölçüde kurtulurken, enfekte olan yetişkinlerin ise çoğu iyileşti" diye belirtti.

Yazıda Türkiye'nin yüksek vaka sayısına rağmen ölü sayısının düşük kaldığı ifade edilirken ölümlerin hiçbir zaman 24 saat içinde 127'den fazla olmadığı, Türkiye'nin Fransa'yla aynı test oranını yakaladığı ve ölüm oranında İngiltere'den 10 kat daha iyi durumda olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Türkiye'de ki 65 yaş üstü kişi sayısına dikkat çekilirken, Avrupa ve Amerika'nın aksine çok az sayıda Türk'ün bakım evlerinde yaşadığı vurgulandı.

“TÜRKİYE ÜSTESİNDEN GELDİ”

Economist dergisi, "Türkiye bu zorluğun üstesinden geldi. Son 20 yıl içinde Sayın Erdoğan ve hükümeti, sağlık hizmetleri için 10 milyarlarca dolar harcadı ve uluslararası havaalanları büyüklüğünde bir hastane ağı kurdu. En son, 21 Mayıs'ta hizmete açılan, yaklaşık 2 bin 700 yatak kapasiteli hastane hizmet sağladı" diye ifade etti.

Ayrıca, Türkiye'de bazı iç hat uçuşlarının 1 Haziran'dan itibaren seferlerine yeniden başladığı, kafeler, restoranlar ve parkların yeniden açıldığı belirtilirken çocuklar ve 65 yaş ve üstü vatandaşların haftada birkaç saatten fazla dışarı çıkmasına hala izin verilmediği ifade edildi.

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