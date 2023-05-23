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23 Mayıs 2023 Salı 07:43:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:43:00

Dünya turuna Karabük'te mola

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İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Phil Clarke, bisikletiyle çıktığı dünya turu kapsamında 50 günde yaklaşık 3 bin 500 kilometre pedal çevirerek Karabük'e ulaştı.

İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Phil Clarke, bisikletiyle çıktığı dünya turu kapsamında 50 günde yaklaşık 3 bin 500 kilometre pedal çevirerek Karabük'e ulaştı. Türk halkının misafirperverliğine hayran kaldı. Clarke, "Yolculuğumda 'Gel bir çayımızı iç' diyen ve bana selam veren insanlar gördüm. Onlarla konuşmak için hep durdum. Türk insanları hakkında daha fazla şey öğrenme imkanı sağladı bana" dedi.

Etiketler : Dünya turu Phil Clarke İngiltere
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