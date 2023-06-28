VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meksika'da havai fişek atölyesinde patlama: 10 yaralı
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsveç'e tepki... "Özgürlük değil ırkçılıktır"
Bakan Fidan'dan Yunan mevkidaşına tebrik telefonu
Putin: Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık Rusya'da suç
Bakan Yerlikaya Kilis'te... Konteyner kenti ziyaret etti
Fed Başkanı'ndan 'sıkılaşma' sinyali
28 Haziran 2023 Çarşamba 22:56:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 22:56:00

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsveç'e tepki... "Özgürlük değil ırkçılıktır"

ABONE OL

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Bu ırkçılıktır, özgürlük değildir ve resmi makamların desteklediği bireysel vahşete susulmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsveç polisinin başkent Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermesini kınadı.

İsveç polisinin Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteri düzenlemeye izin vermesinin ardından Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından Karadaği'nin imzasıyla yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu ırkçılıktır, özgürlük değildir ve resmi makamların desteklediği bireysel vahşete susulmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Bunun aşırılık yanlısı Salwan Momika tarafından Kurban Bayramı'nın ilk gününde yapılmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, olayın ayrıca temyiz mahkemesinin, polisin Kur'an-ı Kerim'i yakmak için düzenlenecek protesto gösterilerine getirdiği yasağı reddetmesinden iki hafta sonraya denk geldiğine işaret edildi.

İsveç polisi bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününe eşzamanlı olarak Medborgarplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteriye izin verdiğini duyurmuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Etiketler : Dünya Müslüman Alimler Birliği Saldırıya tepki Kuran-ı Kerim saldırısı
Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim

Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim
İngiltere yolcusu

İngiltere yolcusu
Çölde klip çekti

Çölde klip çekti
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
41. yıl kutlaması

41. yıl kutlaması
Kızının cicilerini gösterdi

Kızının cicilerini gösterdi
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX