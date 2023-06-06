Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Çankaya köşkünde yeni kabineyi açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başına İbrahim Kalın'ın atandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" dedi.

Başta Türkiye'deki seçim süreci olmak üzere yaşanan siyasi gelişmeleri en başından beri takip eden dünya medyası ise şimdi Kalın'ı mercek altına aldı.

Londra merkezli haber ajansı Middle East Eye (MEE), Kalın'ın daha önceden Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü yaptığını ifade etti.

MEE, Kalın'ın Erdoğan'ın uzun zamandır sırdaşı olduğunu ifade ederEk dış politikada danışmanlık yaptığını da söyledi.

Yunan medyasının da gündeminde İbrahim Kalın vardı. Haberde, Kalın'ın yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yerine geçtiğinden bahsedildi.

Bir diğer Yunan gazetesi olan Kathimerini'nin de gündemi İbrahim Kalın oldu. Kalın'ın Erdoğan'ın yakın arkadaşı olduğuna dikkat çekildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın da gündeminde Kalın vardı. Gazete, "Erdoğan, sözcü Kalın'ı istihbarat şefi olarak atadı" başlıklı bir haber yayımladı. Haberin devamında "Kalın, son yıllarda Türkiye'nin dış politika gündemini şekillendiren birçok diplomatik çabaya öncülük etti" denildi.

TVP World'de Türkiye'deki bu değişiklikten bahseden ajanslar arasında oldu. Haberde, Kalın'ın MİT atamasının Türkiye'nin dış politikası üzerindeki etkisini pekiştiren bir dizi diplomatik çabanın ardından geldiğine dikkat çekildi.

Al Arabiya News da "İbrahim Kalın kimdir?" diye sorarak Türkiye'de yaşanan gelişmeye dikkat çekti. Haberde, Kalın'ın dış politikayı şekillendirmek için yıllarca aktif bir ve çok önemli bir noktada olduğundan bahsedildi.