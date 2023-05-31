Dünya liderlerinden, Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Kaynak: TRT Haber
Birçok ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Dünya liderleri, Başkan Erdoğan'ı seçimin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etmeye devam ediyor.
Görüşmelerin detaylarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı.
Macaristan Başbakanı Victor Orban, telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Görüşmede, Orban, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başkan Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı.
CEZAYİRLİ MEVKİDAŞI TEBBUN DA TELEFONLA ARADI
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Tebbun, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.