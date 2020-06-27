27 Haziran 2020 Cumartesi 21:25:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 21:25:00
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
- Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
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