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09 Eylül 2023 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 17:00:00

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Özbekistan'da gençlerle buluştu

Kaynak: AA

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Uluslararası Etnospor Festivali ve Etnospor Zirvesi için geldiği Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde Özbek gençlerle bir araya geldi.

Özbekistan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alişir Sadullayev, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun kurumsal üyesi Özbekistan Etnospor Derneği Başkanı Aybek Narinbayev'in de hazır bulunduğu toplantıya Özbek gençler katıldı.

Buluşmada konuşan Bilal Erdoğan, Özbekistan'ın güzel şehri Hive'de gençlerle olmaktan çok mutlu olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasındaki köklü geçmişin bugünkü dostane ortamın oluşmasında büyük bir payı olduğunu belirterek, "Değerlerimizin farkında olmak ve onları ihya etmek adına çalıştıkça bu güzel birlikteliğin ve muhabbetin artarak devam edeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev arasındaki sıkı dostluğun iki ülke halkları arasında da samimi ilişkiler inşa ettiğini de yakinen görüyoruz." dedi.

Türkiye ve Özbekistan gençlerini birbirinden ayırmadıklarını, iki kardeş toplumun geçmişinde ortak bir hafıza olduğunu belirten Erdoğan, "İmam Maturudi ve İmam Buhari ve nicesi Anadolu'yu mayalayan çok kıymetli ilim insanlarımızdır. İşte bu değerler etrafında buluşmaya, aynı mirasa yaslanarak aramızdaki muhabbeti artırmaya devam edeceğiz. Arada mesafeler var gibi görünse de muhabbet mesafe tanımaz." diye konuştu.

Erdoğan, ilimde, fikirde ve sanatta olduğu gibi geleneksel sporlardaki birlikteliklerini de sürdürmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Özbekistan'da olduğu gibi başta Türk dünyası olmak üzere çeşitli ülkelerde geleneksel sporlarımızı yaşatmak için çalışıyoruz. Bizi bir araya getirecek her türlü imkanı en güzel şekilde kullanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bir Özbek öğrencinin, gençlere tavsiyelerini sorması üzerine konuşan Erdoğan, şöyle devam etti: "Siz genç kardeşlerime de tavsiye ediyorum, kendinizi her anlamda çok iyi yetiştirmelisiniz. Yabancı dil öğrenerek kendinize değer katmalısınız. Eğitiminiz için farklı ülkelerde deneyim yaşayabilirsiniz ama en temelde edindiğiniz her deneyimi ve her beceriyi önce kendi ülkenize değer katmak için kullanmalısınız. Sizi yetiştiren bu topraklara karşı vefa duygunuz daima olmalı."

Bir Özbek öğrencinin Hive'de Türkçe kitapların yer aldığı bir kütüphanenin kurulması ile ilgili teklifini değerlendiren Erdoğan, kendi aralarında çalışıp, Hive'de bir Türk kitaplığı kurmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Bir Özbek öğrencinin de uluslararası düzeyde etnospor konulu derginin bulunmamasından dolayı, konfederasyona etnospor konulu bir dergi yayınlama teklifi vermesi ile ilgili konuşan Erdoğan, etnospor dergisi fikrinin notunu aldığını ve böyle bir çalışmaya başlayacaklarını, bunun yanı sıra bir etnospor ansiklopedisi çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, Özbekistan'ın da geleneksel sporlarının da bu ansiklopedide yer alacağını dile getirdi.

Buluşmanın ardından Erdoğan, Özbek gençlerle fotoğraf çektirdi.

Etiketler : dünya etnospor konfederasyonu bilal erdoğan özbekistan
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