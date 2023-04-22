'Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde, çeşitli ülkelerden gelen yüzlerce çocuk depremzede kardeşleriyle bir araya gelecek. 24 ülkeden konuk çocuklar dans gösterileriyle 'tek yürek' mesajı verecek.



KAHRAMANLARLA BİRLİKTE EĞLENCE

'45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 24 ülkenin yanı sıra deprem bölgesinden gelen çocukların katılımıyla "Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek" sloganıyla gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında, çocukların sevdiği kahramanlar eşliğinde eğlenceli programlar yapılacak. Saat 12.00'de başlayacak şenlik, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.

TİYATRO VE HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ

Etkinlik alanında, hikaye anlatım çadırları ve voleybol, futbol, mini golf ile satranç gibi çeşitli spor aktivite yerleri ile gün boyunca TRT Çocuk maskotları bulunacak. Ana sahnede ise TRT Çocuk'un sevilen karakterlerinin tiyatro ve 24 ülkeden konuk çocuklar ile Türkiye'yi temsilen TRT Halk Oyunları ekibinin dans gösterileri sergilenecek. Deprem bölgesi illerden canlı yayın bağlantılarının da yapılacağı şenlikte, bu kentlerden etkinliğe katılan afetzede çocuklar şiir okuyacak.

Etkinlikte, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Endonezya, Estonya, Filistin, Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna ve Venezuela'dan 400'ü aşkın çocuk ile deprem bölgesinden gelip İstanbul'da öğrenim gören 150'den fazla çocuk bir araya gelecek.