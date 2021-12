Yetim çocukları denek yapmışlar!

ABD istihbarat teşkilatı CIA'nın Danimarka'da yaptığı psikolojik testlerde yetimleri kullandığı iddia edildi.

Çocuklara yönelik psikolojik zulmü deşifre eden, Danish Radio isimli yayın kuruluşununun "The Search for Myself" isimli belgeselinde yayınlananlara göre, ABD istihbarat teşkilatı CIA, 311 Danimarkalı çocuğun üzerinde deneylere imza attı.

TRT Haber'in Russian Today'e dayandırdığı haberinde çocukken deneylere katıldığını iddia eden Per Wennick, kendisine elektrotlar bağlı bir sandalyeye yerleştirildiğini ve yüksek, tiz sesleri dinlemeye zorlandığını iddia etti.

Çalışmaların 1960'larda başladığı ve deneylerin Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Municipal Hastanesi'nin bodrumunda yapıldığı vurgulandı.

"KOMİK ŞEYLER OLACAK..."

Belgeselde çocukların deneyler için rızasının alınmadığı ve bodruma götürülürken "komik şeyler olacak" sözü verilerek kandırıldıklarına dikkat çekildi.

Testin amacı, bir çocuğun psikopatik özelliklere sahip olup olmadığını öğrenmekti.

Wennick, deneyimlerini anlatırken, "Çok rahatsız ediciydi. Bu sadece benim hikayem değil, birçok çocuğun hikayesi" dedi.

Wennick ve Ulusal Arşivlere göre proje, CIA adına işletilen İnsan Ekolojisi Fonu'ndan destek alan bir ABD sağlık hizmeti tarafından ortak finanse edildi.

Araştırma sırasında veya sonrasında çocuklara deneylerin ne için olduğu söylenmezken, 1977'de Danimarkalı psikiyatrist Find Schulsinger tarafından çalışmayı detaylandıran bir tez yayınlandı.