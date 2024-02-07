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07 Şubat 2024 Çarşamba 13:27:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 13:27:00

Dünya bu görüşmeyi bekliyor... Tek umut Türkiye!

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme dünya gündemine oturdu. Doğalgaz indiriminden, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Ukrayna savaşına kadar birçok kritik konu masada olacak. İşte detaylar...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağını belirterek, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Putin'in bu ay gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziyarette, Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların ele alınıp alınmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Tüm bu konular gündemde olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde tüm unsurların istişare edileceğini anlatan Peskov, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır. Bu ilişkilerin tüm detayları gündemde olacaktır." diye konuştu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.

Rusya merkezli TASS ajansının haberine göre de Türkiye, Putin'in yapacağı ziyaret hazırlıkları kapsamında doğalgazda indirim konusunu Rusya ile görüşmeyi planlıyor.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise "Putin'in ziyaretinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılma ihtimaline BM dâhil olacak mı" sorusu üzerine ikili ziyarete dâhil olmadıklarını kaydetti.

Dujarric, "Ancak tabii ki ziyaretten çıkacak sonuçları çok yakından takip edeceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı da "Eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız" dedi.

Etiketler : rusya türkiye putin başkan erdoğan
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