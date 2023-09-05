Dünya Başkan Erdoğan'ı konuştu: Rus lideri ikna etti
Tüm ülkelerin merakla takip ettiği Soçi Zirvesi, dünya medyasında da büyük ilgi görürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus lider Putin'i yeni tahıl anlaşması için görüşmeye ikna ettiğini vurgulaması dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi zirvesindeki buluşmaları dünya medyasında büyük ilgi gördü.
Birçok uluslararası ve bölgesel konunun ele alındığı toplantıda dünyanın gözü gıda krizinin geleceği ile ilgili açıklamalardaydı.
Toplantıda yeni bir tahıl anlaşması için girişimlerin devam etmesi ve Batı dünyasının Rusya'nın taleplerini karşılaması gerektiği dile getirildi.
Bu bağlamda dünya medyası Başkan Erdoğan'ın Rus lider Putin'i yeni tahıl anlaşması girişimini görüşmeye ikna ettiğini vurgulaması dikkat çekti.
AP: Rus lider Putin, Batı dünyasının taleplerini karşılaması halinde yeni bir tahıl anlaşmasının mümkün olduğunu dile getirdi.
El Jazeera: Gıda krizinin çözümü konusunda iki lider çalışmalarının devam edeceği mesajını verdi. Liderler, Moskova'nın temmuz ayında vazgeçtiği Karadeniz tahıl anlaşmasını yeniden canlandırmanın yollarını tartıştı.
Putin, Rusya'nın kendi ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırılır kaldırılmaz tahıl ihracat anlaşmasını yeniden canlandırmaya hazır olduğunu söyledi.
Euronews: Liderler tahıl ihracatını öngören anlaşamanın gözden geçirileceğini vurguladı.
EURACTIV: Soçi'de Putin ve Erdoğan gaz merkezini ve tahıl anlaşmasını görüştü
DW: Türk lider Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasını yakında yenilemesini umuyor.
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