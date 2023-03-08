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08 Mart 2023 Çarşamba 11:04:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 11:04:00

Dünya basınında Kılıçdaroğlu yorumu: Erdoğan'ın karşısında en güçsüz rakip

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Türkiye'de muhalefet blokunun 14 Mayıs'taki seçimlerde yarışacak adayını duyurması, dünyanın dört bir yanında yankı buldu. İşte dünya basınında Kılıçdaroğlu yorumları…

Türkiye'de muhalefet blokunun 14 Mayıs'taki seçimlerde yarışacak adayını duyurması, ABD'den Almanya'ya, Çin'den İngiltere'ye, İsrail'den Fransa'ya dünyanın dört bir yanında yankı buldu. Katar'dan yayın yapan El Cezire'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Her seçimi kaybetmesiyle bilinir" değerlendirmesi yapıldı. Ankara'dan bildiren El Cezire muhabiri Sinem Köseoğlu, Kılıçdaroğlu'nun neredeyse girdiği her seçimi kaybetmesiyle tanındığını yazdı. İşte dünya basınında Kılıçdaroğlu yorumları...

ESKİYE DÖNÜŞ

"Sessiz politikacı, Türk seçimlerinde Erdoğan'a meydan okumak için adım atıyor" başlığını kullanan yayın organı, ana muhalefet CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacağını yazdı. Bloomberg, ayrıca muhalefetin eğer seçimi kazanırsa eski ekonomi politikalarına dönüş sözü verdiğini de haberin spotunda aktardı.

KARİZMA EKSİK

"Türk muhalefet lideri, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçim yarışına giriyor' diyen Wall Street Journal, Kılıçdaroğlu için 'yaşlı devlet adamı" nitelemesini kullandı. WSJ'ye göre, muhalefet çevrelerinde saygı duyulan CHP lideri aynı zamanda kişisel karizma eksikliği algısıyla Erdoğan'a karşı muhtemel güçsüz meydan okuyucu olarak da görülüyor" ifadelerini kullandı.

MEMNUN DEĞİLLER

Altılı Masa'nın 'deneyimli siyasetçiyi' aday göstermek konusunda uzlaştığını yazan New York Times, Meral Akşener'in muhalefet blokundan ayrılmasına ve tekrar dönmesine yer verdi. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olmadığı belirtilen haberde, orta yolun bulunduğu da aktarıldı. NYT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Altılı Masa'daki tartışmalara karşı "Biz canla ilgileniyoruz, onlar malla ilgileniyor" yorumunu da ekledi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu seçim

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