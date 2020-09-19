Dünya Türkiye'yi konuşuyor... Testleri başarıyla geçen CEZERİ dünya basınında
Kaynak: Star
Havada Türkiye'ye çağ atlatan Baykar tarafından milli olarak geliştirilen gurur kaynağı Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri, dünya basınında da geniş yankı buldu.
Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin ilk uçuş testi tamamlandı. Testi başarıyla geçen Cezeri dış basında da oldukça ilgi gördü. Cezeri'nin başarısına yer veren Reuters ve ABC kanalları ilk uçuş testinin başarıyla gerçekleştiğini yazdı.
Cezeri, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip Cezeri Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.
CEZERİ DÜNYA BASININDA
Turkey's first flying car prototype is expected to reach around 1.2 miles in height and a speed of 62 mph. But it could take up to 15 years to see the vehicle take to the skies pic.twitter.com/HUxuf0MMnC— Reuters (@Reuters) September 18, 2020
Dünya basını da Cezeri'nin başarılı uçuşuna yer verdi. Reuters ve ABC haber kaynakları Cezeri'nin ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdiğini sayfalarına taşıdı.
SKYBOUND: Turkey's first flying car hovers over Istanbul, successfully completing its maiden test flight. https://t.co/DvZmTQ3n9s pic.twitter.com/KA5zKvd2uw— ABC News (@ABC) September 18, 2020
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