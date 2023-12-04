VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
''İsrail hapishanelerindeki binlerce esir açlıkla karşı karşıya''
Bakan Bayraktar'dan 'emisyon' vurgusu: "2030'a kadar 100 milyon ton azaltmayı hedefliyoruz"
Kassam Tugayları duyurdu! İşgalci İsrail'e ait 28 askeri araç vuruldu
Rusya'da termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi
NATO Denizaltı Gücü Komutanı, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Putin'den Türkiye açıklaması: Bağları daha da geliştirmekte kararlıyız
04 Aralık 2023 Pazartesi 20:17:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 20:17:00

Dünya Bankasından Türkiye'de elektrik iletimine 750 milyon dolar finansman hazırlığı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'de elektrik iletim alanında 750 milyon doları bulabilecek yeni bir finansman operasyonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Lopez, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Net Sıfır Emisyon'a Yeni Hedefler: Güneş, Rüzgar ve Akıllı Şebekelerle Türkiye'yi Dönüştürmek" başlıklı panelde konuştu.

"Türkiye'nin 12 yılda 60 gigavat yenilenebilir enerji üretim kapasitesi kuracağını duyurması çok güzel bir haber" diyen Lopez, bunun sadece soyut taahhüt olmadığını, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele etmek istediği anlamına geldiğini belirtti.

Lopez, Türkiye'nin karbondan arınmaya yardımcı olacak pragmatik bir plan hazırladığına işaret ederek, böylece Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü 12 yıllık dönemde 3 katına çıkaracağını anlattı.

12 YILDA YAKLAŞIK 100 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Söz konusu programın üretim, iletim ve dağıtımı hesaba katıldığında 12 yılda yaklaşık 100 milyar dolara mal olacağına dikkati çeken Lopez, 60-75 milyar dolarlık bir üretim, 10 milyar dolarlık bir iletim ve 8-10 milyar dolarlık dağıtım içereceğini ifade etti.

Lopez, Türkiye'nin bugünkü Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 10'u civarında olacak bir plan hazırladığını, bunun gelişmekte olan dünyada yenilenebilir kurulum için hazırlanan en büyük programlardan biri olduğunu vurguladı.

"DÜNYA BANKASI OLARAK ÇALIŞACAĞIMIZ ALAN İLETİM KISMI"

"Dünya Bankası olarak çalışacağımız alan iletim kısmı" diyen Lopez, "750 milyon doları bulabilecek yeni bir operasyonun hazırlıklarına şimdiden başladık" ifadesini kullandı.

Lopez, elektrik iletim operasyonunun hassas bir konu olduğunu ve zaman alacağını belirterek, Türkiye ile birlikte çalıştıklarını ve ülkenin çok sağlam bir plan hazırladığını anlattı.

"PLANIN 10 MİLYAR DOLARI KAMU, 90 MİLYAR DOLARI ÖZEL YATIRIMLARDAN OLUŞACAK"

Planın 10 milyar dolarının kamu, 90 milyar dolarının özel yatırımlardan oluşacağını anımsatan Lopez, "Diğer çok taraflı kalkınma bankalarıyla işbirliğinin kritik olacağını düşünüyorum" dedi.

Lopez, Dünya Bankasının Türkiye'yi toplam kurulu kapasitenin yüzde 55'ini oluşturan yenilenebilir enerji konusundaki olağanüstü başarısından dolayı tebrik ettiğini, ülkenin 2035'e kadar 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi ekleyerek yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırma kararını da olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

Açılışında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın video mesajı paylaşılan panelde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilir İş ve Altyapı Direktörü Gianpiero Nacci, Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki gelişmeler konusunda görüşlerini paylaştı.

Etiketler : finansman operasyonu elektrik iletimi TÜRKİYE DÜNYA BANKASI DESTEK
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX