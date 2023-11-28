Dünya Aşçılar Şampiyonası'nda Türkiye 1. Oldu

Dünya Aşçılar Şampiyonası (World Chefs Cup), Dünya Helal Zirvesi ve Helal Fuarı ile eş zamanlı olarak, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. 41 ülkeden gelen 1000'e yakın aşçı dört gün boyunca kıyasıya yarıştı. 20 farklı kategoride düzenlenen yarışmanın 1.'si Türkiye oldu. Discover Events ve Taşpakon işbirliğiyle düzenlenen şampiyonada Türk Şefler Ekibi 1.'lik kupasını onur ve gururla kaldırırken, 1,5 metre boyunda, 20 kg ağırlığındaki Klasman Kupası'nı kucaklayan ise girdikleri bütün kategorilerde ödül kazanan RF Tataristan ekibi oldu.

Dünya Aşçılar Şampiyonası, Türkiye'nin köklü tarihini ve zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtan kapıları ardına kadar açıyor. 2018 yılından beri düzenlenen şampiyona, Helal Fuarı'nın gücünden de faydalanarak uluslararası network için büyük bir fırsat yaratıyor.

Türk Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (Taspakon) Yönetim Kurulu Başkanı ve Şef Öner Çulfaz, bu yıl 5. kez düzenlenen Dünya Aşçılar Şampiyonası'na katılımın her geçen yıl daha da arttığını ve etkinliğe gösterilen ilgiden mutlu olduklarını vurguladı. Öner Çulfaz; "Kurucusu olduğumuz Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Dernekleri Platformu WICS'in üyesi ülkeler başta olmak üzere, onlarca ülkenin üst düzey temsilcileri, dünyaca ünlü şeflerden oluşan jüri üyeleri, 1000'e yakın yarışmacı ve bir o kadar da Türkiye genelinden aşçılık okullarından ağırladığımız şef adayı öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizle, yaklaşık 2500 kişilik, festival tadında bir yarışma geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Dünya Helal Zirvesi Koordinatörü ve Discover Events Genel Müdür Yardımcısı Aylin Şengül'de yarışma süresince gastronomi alanında uluslararası yeni ticari ağların kurulduğunu ve yeni iş sahaları açıldığını vurgulayarak "En büyük hedeflerimizden biri de Türk gastronomisini yöresel, bölgesel ve ülkesel bazda yükseltmek. Bu amaçla Milli Mutfak Hareketi'nin temelini attık. Her geçen yıl ülkemiz adına gastronomi turizmini daha da üst düzey seviyelere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Mutfak Hareketi çerçevesinde düzenlenen yarışma süresince, yarışmacıların hazırladığı tüm tabaklar, bakliyattan meyve- sebzeye, et ve süt ürünlerinden unlu mamüllere kadar Türkiye'de yetişen yerli ve milli ürünlerle yapıldı. Yarışma süresince Milli Mutfak Hareketi kapsamında pek çok etkinlik ve söyleşi de yapıldı. Yöresel tatların sunulduğu Lezzet Sokağı Şovları'nda, Adıyaman'dan Çiğ Köfte, Giresun'dan Isırganlı Baklava, Gaziantep'ten Katmer, Kırklareli'nden köfte, Hakkari'den Doğaba çorbası, Çorum'dan leblebili ekmek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca su böreği, içli köfte, baklava, ekmek ve kahve workshopların yapıldığı yarışmanın ilk gününde Filistin'de hayatını kaybeden kardeşlerimiz için de helva kavrulup ziyaretçilere dağıtıldı.

Lezzete dair her konunun masaya yatırıldığı etkinlik boyunca, yarışmaya eş zamanlı olarak "International Chefs Talks - Uluslararası Şef Söyleşileri" başlıklı konferanslar da düzenlendi. Tunus'tan Özbekistan'a, Azerbaycan'dan Lübnan'a, Malezya'dan Maldivler'e gastronomi dünyasının ünlü isimleri, "Helal Mutfakların Dünyada Yeri ve Tanıtımı, Sürdürülebilir Gastronomi Kapsamında Slow Food, Coğrafi İşaretli Yemekler, Hikayeleriyle Anadolu, Topraktan Gelen Lezzetler, Glutensiz Yaşam ve Farkındalık" konularında konferanslar verdi.

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Fuarı ile eş zamanlı olarak, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen ve dört gün süren, 1000'e yakın yarışmacının katıldığı ve yaklaşık 1000 kadar da sunum tabağının hazırlandığı Dünya Aşçılar Şampiyonası'nın ödülleri görkemli bir törenle sahiplerine verildi. 4 gün süren yarışma sonucunda, Türkiye ekibi yarışmanın 1.'si olarak Altın Kupa'yı kazandı. Yarışmanın 2.'si RF Tataristan, 3.'sü ise İran oldu. Girdikleri tüm kategorilerde ödül kazanan RF Tataristan ekibi ayrıca büyük ödül olan "Klasman Kupasını da kucakladı.

Taşpakon Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çulfaz Ödül Töreni açılış konuşmasında, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kültür şehri olan İstanbul'da, Dünya Aşçılar Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın ve dünyanın dört bir yanından binlerce şef ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Dünya Helal Zirvesi Koordinatörü ve Discover Events Genel Müdür Yardımcısı Aylin Şengül'de Türkiye'nin gastronomi yönünden büyük bir çeşitlilik ve zenginlik barındırdığını ve bu zenginliği tüm dünyaya tanıtmayı bir misyon olarak üstlendiklerini belirtti.

Ödül Töreni'ne Malezya, Ürdün, Tunus, Cezayir, Azerbaycan, İran, Maldivler ve Yunanistan Gastronomi ve Aşçılar Birliği Başkanları da teşekkür konuşmalarıyla ve plaket sunumlarıyla renk kattılar. Yunanistan Gastronomi Komitesi Başkanı Stelyo Digas "Gastronomide işin dili, dini, ırkı yok. Sadece lezzet ve kültür var. Burada bulunan tüm ülkeleri lezzetin ve kültürün buluşturmasından büyük mutluluk duyuyorum" dedi. Filistin'den gelen şef Hüssam Hijjave ise yaptığı konuşmasında ülkesindeki savaşa ve savaşta ölen 40 bin çocuğa dikkat çekerek "Filistin için güzel günler gelecek inanıyorum." ifadelerini kullandı.