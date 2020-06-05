Dün, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı
Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
Milletvekilligi düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Berberoğlu Vatan caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne getiriliyor.
TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.
Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.
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