VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terörist Rojda Bilen etkisiz hale getirildi! MİT görüntüleri paylaştı
Akaryakıtta yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Sürecinde QUA Granite Gücü!
Marmara Denizi 3.5 ile sallandı
Dulkadiroğlu 4.0 ile sallandı
Seçim yasakları yarın başlayacak
20 Mart 2024 Çarşamba 09:06:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 09:06:00

Dulkadiroğlu 4.0 ile sallandı

ABONE OL

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.13 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 08:55'te kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.13 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 08:55'te kaydedildi.

Etiketler : afad deprem kahramanmaraş
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX