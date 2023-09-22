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22 Eylül 2023 Cuma 07:51:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 07:51:00

Dublörlü dolandırıcılık çetesine şafak operasyonu

Kaynak: İHA

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Mersin'de 'dublör' kullanarak yabancı ülkede yaşayan ve Türkiye'de arsa ve evi bulunan vatandaşları sahte evrakla dolandıranlara karşı operasyon başlatıldı. 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Mersin'de 'dublör' kullanarak yabancı ülkede yaşayan ve Türkiye'de arsa ve evi bulunan vatandaşları sahte evrakla dolandıranlara karşı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'dublör' kullanarak birçok vatandaşı dolandıran şahısların olduğunu tespit etti. Uzun üren takip sonucunda dolandırıcılık çetesinin, Mersin'de yüksek değerde gayrimenkulü bulunan ve yurt dışında ikamet eden gurbetçi vatandaşların gayrimenkul bilgilerini rüşvet karşılığında tapu müdürlüğünde çalışan memurlardan öğrendiği, şüphelilerin bu arsa ve arazileri ele geçirmek için vatandaşların yerine benzerlerini kullanarak sahte ölüm, kimlik belgesi, veraset ilamı, noter vekaleti, nüfus adres bildirimi aldıkları, yine sahte evraklarla vatandaşlar adına banka hesabı açtırdıkları ve GSM hattı çıkarttıkları, yapmış oldukları bu usulsüzlükler sonrasında gayrimenkullerin satış işlemlerine geçtikleri belirlendi. Bunun üzerine aralarında tapu memurları avukat, emlak ofis sahiplerinin de aralarında bulunduğu 23 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı. Özel Harekat ve Dron desteğiyle eş zamanlı olarak kapılar koç başlarıyla kırılarak adreslere girilirken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Etiketler : Mersin dolandırıcılar sahte evrak gözaltı
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