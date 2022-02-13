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13 Şubat 2022 Pazar 22:20:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 22:20:00

Dubai'nin sembol binası Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı

Kaynak: AA

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Dubai'nin sembol binası Burj Khalifa, Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde Dubai'nin sembol binası Burj Khalifa, Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

Şehrin merkezi ve en turistik yerindeki, dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı ve İstiklal Marşı dinletildi.

Ayrıca gökdelenin üzerine, Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı, İngilizce ve Arapça olarak da "BAE ve Türkiye stratejik ilişkileri" ifadesi yansıtıldı.

Etiketler : türk bayrağı recep tayyip erdoğan birleşik arap emirlikleri dubainin sembol binası burj khalifa
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