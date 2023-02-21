DTÖ'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
Kaynak: AA
Dünya Ticaret Örgütü Gayriresmi Genel Konsey Toplantısı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Dünya Ticaret Örgütü Gayriresmi Genel Konsey Toplantısı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
DTÖ Genel Merkezi'nde Genel Konsey Başkanı Didier Chambovey başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin DTÖ nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ile diğer üye ülkelerin temsilcileri katıldı.
Toplantı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Büyükelçi Acarsoy, Genel Konsey'in dayanışma ve desteği için teşekkürlerini iletti.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün de deprem bölgesinde incelemelerini sürdürecekler. Osmaniye ve Gaziantep'te incelemelerde bulunacaklar.