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DSÖ'den yürek yakan Gazze raporu: Her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor
05 Aralık 2023 Salı 16:27:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 16:27:00

DSÖ'den yürek yakan Gazze raporu: Her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğünü belirterek, "Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze için) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 16 bin kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Peeperkorn, "Öldürülenlerin yüzde 60'ından fazlası kadın ve çocuk. 42 binden fazla kişi de yaralandı." dedi.

Peeperkorn, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor. Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze'de) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var." diye konuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

15:16 Netanyahu: Savaş sonrası Gazze'de hiçbir Filistin otoritesi olmayacak

13:41 UNICEF:(Gazze'de) İsrail tarafından ilan edilen "sözde" güvenli bölgeler, su, sanitasyon ve barınacak yer olmadığında "hastalık bölgelerine" dönüşme riski taşıyor.

12:39 İsrail ordusu: Gazze'ye 100 binden fazla top mermisi ateşledik

12:29 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliya Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesi'ni kuşattığı ve hastane çevresinde düzenlenen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

11:49 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail'e ait 8 askeri aracı hedef aldığını duyurdu.

11:20 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in Gazze'deki Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

10:43 İsrail ordusu, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 78'e çıktığını bildirdi.

10:40 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulu vurduğu, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

10:18 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de yaşananlara ilişkin Avrupa ülkelerinden İsrail'e "sert tepki" göstermelerini istedi.

10:00 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, "(Gazze'de) İnsani yardım faaliyetlerinin yanıt veremeyeceği daha da korkunç bir senaryo ortaya çıkmak üzere." ifadesini kullandı.

09:30 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı, 3 Filistinliyi ise gözaltına aldı

08:56 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Hastaneler değil, barınaklar değil, mülteci kampları değil. Kimse güvende değil. Çocuklar değil. Sağlık çalışanları değil. İnsanlar değil" dedi.

05:41 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

03:59 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evleri ve binaları hedef alarak onlarca Filistinliyi öldürdü.

02:57 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze sınırındaki komando birliklerinin Hamas'ın saldırısından 2 gün önce işgal altındaki Batı Şeria'ya nakledilmesinin araştırılacağını söyledi.

01:42 İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunda sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için yeteri kadar zaman vermesi gerektiğini dile getiren Beyaz Saray, İsrail ordusunun bugüne kadar sivilleri hedef alan saldırıları karşısında sessiz kaldı.

00:22 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyindeki iki tıbbi deposunu boşaltmasını talep eden İsrail'den, bu kararından dönerek sivilleri ve sivil altyapıyı korumasını istedi.

00:04 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de daha fazla tır gönderilerek düzeltilemeyecek bir durum olduğunu kaydetti.

Etiketler : İSRAİL GAZZE ÇOCUK KATLİAMI FİLİSTİN SALDIRI
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