  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
14 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail polisi: İki haftada İsrail vatandaşı 1550 Filistinli gözaltına alındı
DSÖ'den 'Salgında başa dönebiliriz' uyarısı
MİT ve TSK'dan müthiş operasyon!
Dünyanın En Büyük Proje Yarışmasından Türk Öğrencimize Büyük Ödül
Türkiye'nin Libya desteği Avrupa için korkutucu
T3 Vakfı'ndan teknolojinin milli takımlarına uluslararası destek
Koronavirüsü bir dakikada tespit eden nefes testi Singapur'da onaylandı
Taksim'deki cami Başkan Erdoğan'ın katılımıyla cuma günü açılacak
Hedefi açıkladı! "Türkiye ve Rusya ilişkilerini ileriye taşıyacağız"
Bakan Dönmez'den flaş açıklama: Haziran'ı bekleyelim
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Yarın başlıyor
Deprem korkusuyla mucit oldu
Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı
RESİM YAPARKEN GÖRME ENGELİ KALKIYOR
32 yıldır eşine kuaförlük yapıyor
İlk başrol heyecanı
Finali televizyonda!
Çok izlenmek istiyor
Aşk bahane görüntü sohbet şahane
İmralı tutanakları FETÖ'ye gönderilmiş
Terör örgütü DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı
Dizi aşkı gerçek oldu
Mankenlik için 10 bin adım
Kendi yaşadıklarımı düşünerek ağlıyorum
24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:24:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:24:00

DSÖ'den devam eden aşı krizinin 'salgını kalıcılaştıran skandal bir eşitsizlik' olduğu uyarısı

ABONE OL

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 aşılarının dünya genelindeki adaletsiz dağıtımına tepki göstererek, "Devam eden aşı krizi, salgını kalıcılaştıran skandal bir eşitsizliktir." uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 74'üncüsü İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle devam ediyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSA'da yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşılarının adaletsiz dağılımını eleştirdi, halkının büyük kısmını aşılayan ülkelere ve aşı üreticilerine çağrı yaptı.

Tüm aşıların yüzde 75'inden fazlasının sadece 10 ülkede uygulandığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Bunu söylemenin diplomatik bir yolu yok, (çünkü) dünyadaki aşıların çoğunu yapan ve satın alan küçük bir grup ülke, dünyanın geri kalanının kaderini kontrol ediyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, "küresel çapta süregelen aşı krizinin, salgını kalıcılaştıran skandal bir eşitsizlik" olduğu yorumunda bulunarak, tüm ülkelerin nüfusunun yüzde 10'nun eylül ayına, yüzde 30'unun da yıl sonuna kadar aşılanması için Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) aşı bağışlanması çağrısında bulundu.

"Bu, sadece dört ayda 250 milyon daha fazla insanı aşılamak anlamına geliyor." diyen Ghebreyesus, aşı üreticilerinden bu yıl ürettikleri aşıların yüzde 50'sini COVAX'a vermelerini istedi.

"SALGINDA BAŞA DÖNEBİLİRİZ" UYARISI

Ghebreyesus, mevcut onaylanmış aşıların etkinliğini "önemli ölçüde zayıflatan" hiçbir varyantın ortaya çıkmadığını vurgulayarak, "Ancak durumun böyle kalacağına dair bir garanti yok. Bu virüs sürekli değişim gösteriyor. Gelecekteki değişiklikler (tedavi) araçlarımızı etkisiz hale getirebilir ve bizi (salgında) başa döndürebilir. Çok net olmalıyız, salgın bitmedi. Tüm ülkelerde (virüsün) bulaşması kontrol altına alınıncaya kadar da bitmeyecek." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, isim vermeden özellikle çocukları ve risk grubunda olmayan diğer grupları aşılayan ülkelere tepki gösterdi, bu ülkelerin aşıya erişim güçlüğü yaşayan ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yüksek risk grubundaki insanların yaşamını tehlikeye attığına atıfta bulundu.

DSÖ'NÜN COVAX PROJESİ HENÜZ HEDEFİNE ULAŞAMADI

COVAX yoluyla 125 ülke ve "ekonomiye" şubat ayından bu yana 72 milyon doz aşı gönderildiğini aktaran Ghebreyesus, bu miktarın, söz konusu ülkelerin nüfusunun yüzde 1'ine "zar zor" yettiğini vurguladı.

DSÖ, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle, 2021'de orta ve düşük gelirli 92 ülkeye 1,3 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtılmasını planlamıştı.

DSÖ'den 11 Mart'ta yapılan açıklamada ise COVAX kapsamında mayıs ayına kadar 237 milyon Kovid-19 aşısı sevk edilmesinin beklendiği duyurulmuştu.

MACRON VE MERKEL'DEN "SALGIN ANTLAŞMASI" ÖNERİSİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de DSA'da video mesajla DSÖ'ye üye 194 ülkeye hitap etti.

Her iki lider de DSÖ'nün finansal açıdan güçlendirilmesi ve gelecekteki salgınları önlemek için yeni bir uluslararası "salgın antlaşması" yapılması fikrine destek verdi.

Macron, "Bu salgından öğrenebileceğimiz ilk ders, ancak birlikte başarılı olabileceğimizdir. Hiçbir ülke (tek başına) kendini kurtaramaz ve hiçbir ülke diğerlerini kurtaramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Salgına karşı mücadelenin tek yolunun uluslararası iş birliğinden geçtiğini anlatan Macron, ülkelere DSA'da "bir salgın antlaşmasını" kabul etmeye çağırdı.

Almanya Başbakanı Merkel de Macron'un dile getirdiği "salgın antlaşması" tavsiyesine katıldığını belirtti.

"Salgın, bize özellikle uluslararası iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor." diyen Merkel, salgına dair bir antlaşma için DSA'da önerilerin ele alınmasını ve ortak kurullar oluşturulmasını tavsiye etti.

Etiketler : DSÖ Salgın koronavirüs
Yaşam mücadelesini kazandı

Yaşam mücadelesini kazandı
Ay-yıldızlı aşk

Ay-yıldızlı aşk
Ajda'dan destek

Ajda'dan destek
Eurovision çağrısı

Eurovision çağrısı
Yunanlılarla ‘İzmir' filmi

Yunanlılarla ‘İzmir' filmi
'Kimse Bilmez' ayrılmadık

'Kimse Bilmez' ayrılmadık
Ferrari gibi kadın tepkisi

Ferrari gibi kadın tepkisi
Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?

Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?
Ablasıyla barıştı

Ablasıyla barıştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER