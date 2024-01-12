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DSÖ: Kovid-19 riski yüksek ama ölümler azaldı
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12 Ocak 2024 Cuma 19:46:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 19:46:00

DSÖ: Kovid-19 riski yüksek ama ölümler azaldı

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 riskinin yüksek olduğunu ancak ölümlerin azaldığını açıkladı.

DSÖ, Kovid-19'un küresel olarak hala önemli risk oluşturduğunu bildirdi.

DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu belirtti.

Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Kovid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini aktardı.

Hastalığın sirkülasyon seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Kovid-19'dan öldüğünü gösteren verilerin sadece 50 ülkeden alındığının altını çizdi.

Van Kerkhove ayrıca, aralıkta bir önceki aya göre Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında yüzde 62'lik artış olduğu bilgisini paylaştı.

Etiketler : Kovid-19 riski ölüm azaldı DSÖ etiketleri
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