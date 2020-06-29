DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınına ilişkin, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

