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DSÖ Gazze'deki çaresizliğe dikkat çekti: Halk açlıktan ölüyor
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31 Ocak 2024 Çarşamba 20:21:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 20:21:00

DSÖ Gazze'deki çaresizliğe dikkat çekti: Halk açlıktan ölüyor

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü, Gazze halkının açlıktan öldüğünü, çaresiz durumda olduğunu bildirdi.

DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, Gazze'deki halkın açlıktan öldüğünü ve çaresiz durumda olduğunu söyledi.

Ryan, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki kıtlık durumuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ryan, "Gazze'deki insanlar çaresiz durumda. Bu çaresiz insanların kamyonlardan yiyecek aldığını konuşuyoruz. Gazze halkı açlıktan ölüyor. Gazze'dekiler uçurumun eşiğine itilen bir halk ve onlar bu çatışmanın tarafı değiller." dedi.

Ryan, Gazze'deki sağlık tesislerinin ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Etiketler : gazze halkı açlık çaresizlik
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