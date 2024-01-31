31 Ocak 2024 Çarşamba 19:06:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 19:06:00
DSÖ Gazze'deki çaresizliğe dikkat çekti: Halk açlıktan ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze halkının açlıktan öldüğünü, çaresiz durumda olduğunu bildirdi.
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