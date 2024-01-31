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DSÖ Gazze'deki çaresizliğe dikkat çekti: Halk açlıktan ölüyor
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31 Ocak 2024 Çarşamba 19:06:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 19:06:00

DSÖ Gazze'deki çaresizliğe dikkat çekti: Halk açlıktan ölüyor

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Dünya Sağlık Örgütü, Gazze halkının açlıktan öldüğünü, çaresiz durumda olduğunu bildirdi.

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