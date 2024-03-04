VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye dünyada 3'üncü!
DSÖ: Gazze'de çocukların açlıktan öldüğüne tanık olduk
Sağlık Bakanlığı'na personel alım sonuçları açıklandı
MEB'den 'başörtüsüne hakaret' soruşturması
BM Genel Kurul Başkanı Francis: Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Sosyal medya belediyeciliği bitecek
04 Mart 2024 Pazartesi 20:03:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 20:03:00

DSÖ: Gazze'de çocukların açlıktan öldüğüne tanık olduk

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında çocukların açlık nedeniyle hayatını kaybettiğine tanık olduklarını bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi ve Kemal Advan Hastanesi'ne yaptığı ziyaretler sonrasında korkunç bulgulara ulaştığını bildirdi.

Burada ciddi derecede yetersiz beslenme, çocukların açlıktan ölmesinin yanı sıra önemli yakıt, gıda ve tıbbi malzeme eksikliğine tanık olduklarını belirten Ghebreyesus, hastane binalarının da yıkılmış olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün hastane ziyaretlerini hafta sonunda gerçekleştirdiğini belirtirken, daha düzenli erişim sağlamak istedikleri Gazze'nin kuzeyinde Ekim 2023'ten sonra ilk kez hastane ziyaret edebildiklerini bildirdi.

Binalardan birinin yıkılması nedeniyle Avde Hastanesi'ndeki durumun özellikle dehşet verici olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Kemal Advan Hastanesi, Gazze'nin kuzeyindeki tek pediatri hastanesi ve hastalarla dolup taşıyor. Yiyecek eksikliği nedeniyle 10 çocuk hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, iki hastaneye de 9 bin 500 litre yakıt ve bazı temel tıbbi malzemeleri ulaştırmayı başardıklarını belirtti.

İsrail'e, insani yardımın güvenli ve düzenli bir şekilde ulaştırılabilmesini sağlamak için çağrıda bulunan Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineledi.

Etiketler : DSÖ GAZZE ÇOCUK ÖLÜMLERİ FİLİSTİN
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX