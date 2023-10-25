VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
25 Ekim 2023 Çarşamba 16:42:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 16:42:00

DSÖ: Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini bildirdi.

DSÖ, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den 24 Ekim'e kadar İsrail'in sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık hizmetlerine toplam 171 saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılarda 16'sı görev başında olan sağlık çalışanı dahil 493 kişi hayatını kaybetti ve 387 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırılarının 96'sı işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da, 75'i ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleşti.

Bu saldırılardan 34 sağlık merkezi etkilenirken, 24 ambulans da zarar gördü.

Raporda, sağlık hizmetlerinin ve sivillerin korunmasına yönelik çağrı da yapıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 42 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü İsrail saldırıları Filistin sağlık
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX