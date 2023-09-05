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05 Eylül 2023 Salı 07:16:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 07:16:00

Drone ile kurdu yakaladı

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Teknoloji meraklısı genç çoban drone ile çekim yaparken koyun sürüsüne kurdun saldıracağını fark etti. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerde çoban motosikletine atlayıp kurdun olduğu noktaya giderek sürüyü kurtardı.

Teknoloji meraklısı genç çoban drone ile çekim yaparken koyun sürüsüne kurdun saldıracağını fark etti. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerde çoban motosikletine atlayıp kurdun olduğu noktaya giderek sürüyü kurtardı.

BELGESELLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜ

Kurdun sürüsüne pusu kurduğu anları drone kamerası ile saniye saniye görüntüleyen çoban, heyecan verici anları sosyal medyadan paylaştı. Belgeselleri aratmayan görüntülere beğeni yağdı. Olay Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşandı. Teknoloji meraklısı çoban Kazım Gucuko, drone ile çekim yaptığı sırada, bir kurdun arazide gezdiğini fark etti. Aç kurdun daha sonra sürüye yöneldiğini fark eden çoban, drone ile kurdu takip etmeye başladı.

KEÇİYİ BOĞAZLAYIP GÖTÜRECEKTİ

Kurt pusuya yatıp, etrafı bir süre izledikten sonra sürüye yaklaşmak için dere boyuna indi. Derede yürüdükten bir süre sonra kurt, ağaç ile çalıların içerisinde bulunan koyun ve keçiye saldırdı. Son ana kadar drone ile görüntü çekmeyi bırakmayan çoban, kurdun bir keçiyi boğazlayıp götürdüğünü görünce harekete geçti. Drone'u havada sabit bırakan çoban, motosikleti ile kurdun keçisine saldırdığı noktaya giderek hayvanlarını kurtardı.

Etiketler : çoban drone koyun sürüsü kurt saldırısı
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