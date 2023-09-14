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14 Eylül 2023 Perşembe 16:37:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 16:37:00

Drone destekli trafik denetimi

Kaynak: IHA

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Malatya'da trafik polisi ekipleri dron destekli hız denetimi yaptı

Malatya'da trafik polisi ekipleri dron destekli hız denetimi yaptı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla sorumluluk bölgesindeki karayollarında dron destekli denetim yaptı.

Hız sınır ihlallerine yönelik dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere işlem uygulandı.

Etiketler : trafik denetimi aşırı hız malatya drone
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